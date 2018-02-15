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      Глава Ижевска Юрий Тюрин отчитался о работе муниципальных властей за 2017 год

      12:43, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      12:43, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      314
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Муниципалитет
      Фото: пресс-служба администрации Ижевска
      314
      0

      В ходе своего доклада перед депутатами Гордумы градоначальник рассказал о тех вопросах, которые пришлось решать руководству муниципалитета в 2017 году.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин отчитался о результатах деятельности администрации города за 2017 год. В ходе своего доклада перед депутатами Гордумы градоначальник рассказал о тех вопросах, которые пришлось решать руководству муниципалитета в 2017 году.

      Он отметил, что основу экономики города составляет промышленное производство. Объем прибыли предприятий Ижевска составил почти 74 млрд рублей. Число вакансий в компаниях превысило число безработных (2399 человек). Уровень официальной безработицы составил 0,66%. По словам Юрия Тюрина, это самая низкая цифра за 4 года.

      Помимо этого, глава города рассказал об изменениях в бюджете муниципалитета, плане по увеличению доходов и сокращении дебиторской задолженности.

      «Бюджет сохранил социальную направленность. В 2017 году остановлен рост муниципального долга по коммерческим кредитам», - отметил Тюрин.

      Помимо этого, глава города отчитался о ситуации в социальной сфере, сфере строительства, туризма, ЖКХ, дорожного хозяйства и др.

      «В команде я уверен и у меня замечаний к администрации нет», - подытожил Юрий Тюрин, отвечая на вопрос Марии Бобылевой о претензиях в адрес администрации.

      Дмитрий Сурнин в свою очередь обратил внимание Тюрина на ряд проблем, в том числе на ситуацию с городскими банями, МУП СпДУ, точечной застройкой, общественной палатой города и уборкой снега с улиц города (разбивка лотов – прим. ред.).

      Напомним, что годом ранее народные избранники оценили работу администрации как «удовлетворительно». 

      Тогда депутаты во время своих выступлений на сессии Гордумы обратили внимание, что особого подхода и решения требуют вопросы благоустройства территорий, содержания и ремонта дорог, организации работы подрядных организаций. Тюрин в свою очередь отметил, что все критические замечания будут учтены в дальнейшей работе администрации.

      12:43, 15 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      314
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#Муниципалитет

       

       

       

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