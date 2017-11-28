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      Павел Митрошин возглавил фонд обязательного медицинского страхования Удмуртии

      13:50, 28 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      13:50, 28 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      973
      0
      #Ижевск\n#страхование\n#власть и чиновники\n#власть\n#ОМС\n#Удмуртия
      Фото: www.facebook.com
      973
      0

      Он приступил к исполнению новых обязанностей с 27 ноября.

      Ижевск. Удмуртия. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртии возглавил бывший замминистра по здравоохранению региона Павел Митрошин. Как сообщается на официальном сайте ведомства, его назначили 27 ноября.

      «Перемены будут. Нужна эволюция отдельных направлений ТФОМС. Немного иной подход к исполнению федерального законодательства. ТФОМС Удмуртии никогда не был плохим, но есть желание сделать его лучшим», - прокомментировал Митрошин свое назначение корреспонденту «Сусанина».

      В планах нового руководителя, усилить защиту прав застрахованных, «в том числе за счёт более объективного отношения к страховым медорганизациям. Например, усиление контроля над ними, контроль за соблюдением порядка проведения экспертиз оказанной медицинской помощи, за соблюдением порядка работы страховых поверенных всех уровней».

      Напомним, Сергей Шадрин, который ранее занимал эту должность, ушел с поста в августе 2017 года по собственному желанию.

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      Наша справка:

      Митрошин Павел Вячеславович

      Родился в 1976 году. Окончил Удмуртский государственный университет в 1998 году по специальности «Финансы и кредит», в 2000 году по специальности «Юриспруденция», действительный государственный советник Удмуртской Республики 2 класса.

      1996 г. –  экономист ОАО ИКБ «ИжЛадаБанк»;

      1997 - 1999 гг. – ведущий специалист-юрисконсульт, главный специалист Госстроя Удмуртской Республики;

      1999 - 2000 гг. – главный специалист Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

      2000 - 2008 гг. – начальник отдела республиканского резерва и государственного заказа, начальник управления государственных закупок и мобилизационных ресурсов Министерства экономики Удмуртской Республики;

      2008 - 2010 гг. – заместитель главного врача по внебюджетной работе ГУЗ «Республиканской клинико-диагностический центр МЗ УР»;

      2010 - 2014 гг. – заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики;

      2014 - 2015 гг. – заместитель директора по коммерческим вопросам ГУП УР «Фармация»;

      2015 - 2016 гг. – исполнительный директор санатория-профилактория «Сосновый» (АО «Ижевский механический завод»);

      2016 – 2017 гг. - начальник контрольно-ревизионного управления Федерального фонда ОМС.  

      13:50, 28 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      973
      0
      #Ижевск\n#страхование\n#власть и чиновники\n#власть\n#ОМС\n#Удмуртия

       

       

       

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