Сергей Шадрин покинул пост директора фонда ОМС Удмуртии

Он покинул должность по собственному желанию.
Ижевск. Удмуртия. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртии Сергей Шадрин покинул свой пост. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики. Распоряжение об освобождении от должности подписал врио главы региона Александр Бречалов.
Сергей Шадрин сложил полномочия с 8 августа этого года по собственному желанию.
Наша справка: Шадрин Сергей Геннадьевич, родился 31 мая 1954 года в Можге УАССР.
1971 г. - окончил среднюю школу, поступил в ИГМИ.
1977-1979 гг. - работа в отделенческой больнице ст. Ижевск Горьковской железной дороги.
1979-1981 гг. - служба в армии, врач воинской части.
1981-1986 гг. - МСЧ "Нефтемаша" заведующий отделением, главный врач.
1986-1989 гг. - директор Ижевского базового медучилища (ныне - медицинский колледж).
1989-1995 гг. - главный врач МСЧ ОАО "Ижсталь".
1995-2003 гг. - министр здравоохранения Удмуртии.
С июля 2003 года - Исполнительный директор Удмуртского территориального фонда обязательного медицинского страхования.
С июля 2011 года - Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики