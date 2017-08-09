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      Сергей Шадрин покинул пост директора фонда ОМС Удмуртии

      18:06, 09 августа, 2017
      18:06, 09 августа, 2017
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      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
      Фото: udmtv.ru
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      Он покинул должность по собственному желанию.

      Ижевск. Удмуртия. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртии Сергей Шадрин покинул свой пост. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики. Распоряжение об освобождении от должности подписал врио главы региона Александр Бречалов.

      Сергей Шадрин сложил полномочия с 8 августа этого года по собственному желанию.

      Наша справка: Шадрин Сергей Геннадьевич, родился 31 мая 1954 года в Можге УАССР.

      1971 г. - окончил среднюю школу, поступил в ИГМИ.

      1977-1979 гг. - работа в отделенческой больнице ст. Ижевск Горьковской железной дороги.

      1979-1981 гг. - служба в армии, врач воинской части.

      1981-1986 гг. - МСЧ "Нефтемаша" заведующий отделением, главный врач.

      1986-1989 гг. - директор Ижевского базового медучилища (ныне - медицинский колледж).

      1989-1995 гг. - главный врач МСЧ ОАО "Ижсталь".

      1995-2003 гг. - министр здравоохранения Удмуртии.

      С июля 2003 года - Исполнительный директор Удмуртского территориального фонда обязательного медицинского страхования.

      С июля 2011 года - Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

      18:06, 09 августа, 2017
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      #кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

       

       

       

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