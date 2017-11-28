Удмуртия получит более 1 млрд рублей дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета

23 региона России получат 11,58 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит почти 1,08 млрд рублей дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано Правительством России.

«Дотации в размере 11,58 млрд рублей направляются на финансирование в ноябре-декабре 2017 года первоочередных расходов 23 субъектов Федерации, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы», - говорится в сообщении

Деньги выделят из резервного фонда правительства. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 23 ноября 2017 года.

Больше всего – 1,5 млрд рублей – получит Волгоградская область.