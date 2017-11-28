  • $ 58.28 ↓
  • € 69.5 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия получит более 1 млрд рублей дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета

      13:07, 28 ноября, 2017
      13:07, 28 ноября, 2017
      235
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#финансы и деньги
      235
      0

      23 региона России получат 11,58 млрд рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит почти 1,08 млрд рублей дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано Правительством России.

      «Дотации в размере 11,58 млрд рублей направляются на финансирование в ноябре-декабре 2017 года первоочередных расходов 23 субъектов Федерации, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы», - говорится в сообщении

      Деньги выделят из резервного фонда правительства. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 23 ноября 2017 года.

      Больше всего – 1,5 млрд рублей – получит Волгоградская область.

      13:07, 28 ноября, 2017
      235
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#финансы и деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      13467

      В Удмуртии отравились сотрудники оборонного завода

      11380
      19:04, 24 ноября, 2017

      В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном ухудшении дорожной ситуации

      9389
      13:01, 26 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      7748
      09:48, 21 ноября, 2017

      Удмуртский Гидрометцентр: в республике радиационный фон в норме

      5397
      12:19, 21 ноября, 2017

      В Иркутской области медведь похитил у охотника два ружья

      17:00, 23 ноября, 2017
      2714

      В Омске беременная женщина кинула нож в своего четырехлетнего сына

      865
      11:55, 24 ноября, 2017

      В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников

      839
      11:00, 23 ноября, 2017

      Олега Табакова доставили в реанимацию

      801
      19:03, 27 ноября, 2017

      Минздрав предложил магазинам, барам и ресторанам не продавать алкоголь пьяным клиентам

      743
      10:04, 24 ноября, 2017

      Врачи нашли в голове у американца колонию грибов

      18:51, 23 ноября, 2017
      1111

      Ушел из жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский

      881
      12:26, 22 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      874
      19:17, 21 ноября, 2017

      Российских скелетонистов лишили «золота» и «бронзы» Олимпиады в Сочи

      671
      19:13, 22 ноября, 2017

      Супруга Дмитрия Хворостовского поблагодарила поклонников певца за слова поддержки

      639
      11:33, 24 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: результаты обследования разрушенного дома и новое руководство «Удмуртавтодора»

      27 ноября, 2017

      Босс за прилавком

      27 ноября, 2017

      ДТП на трассе «Сарапул-Камбарка»

      27 ноября, 2017