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      Ирина Теслева ушла с поста первого заместителя постпреда Удмуртии при президенте России

      11:52, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      11:52, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      473
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#Правительство Кировской области\n#Ирина Теслева
      Фото: facebook.com/irina.tesleva
      473
      0

      Она покинула должность по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу.

      Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель постоянного представителя Удмуртии при президенте России Ирина Теслева ушла со своего поста. Как рассказала госслужащая корреспонденту информагентства «Сусанин», 25 августа у нее был последний рабочий день.

      «Покинула пост по собственной инициативе, в связи с переходом на другую работу», - сказала Теслева. При этом она не уточнила, где теперь будет работать. Также у нее нет информации о том, кто займет её место.

      Irina Tesleva

      Ну вот и фсё!!!))) Тау, Удмурт Элькун!!!!!! ✌️

      Напомним, что 14 ноября 2016 года Светлана Смирнова, которая с 2014 года занимала должность постпреда, ушла в отставку. И после этого и.о. постоянного представителя Удмуртии стала Ирина Теслева. В феврале этого года исполняющим обязанности стал Андрей Никишин. 19 апреля 2017 года врио главы Удмуртии Александр Бречалов назначил исполняющим обязанности постоянного представителя главы республики при президенте России — заместителем председателя правительства республики Михаила Хомича.

      Наша справка:

      Теслева Ирина Михайловна родилась 4 октября 1971 года в Свердловске. Образование высшее.

      В 1993 году окончила Удмуртский государственный университет по специальности «Экономика и управление производством».

      С 1993 по 2002 год - работа в органах налоговой службы РФ в Сарапуле и Ижевске.

      2002-2004 - заместитель начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска.

      2004-2007 - заместитель начальника муниципального учреждения «Управление благоустройства и транспорта администрации города Ижевска».

      2007-2009 - начальник муниципального учреждения «Управление внешнего благоустройства администрации города Ижевска».

      2009-2011 - глава администрации Октябрьского района города Ижевска.

      2011-2015 - заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике.

      2015-2017 - первый заместитель постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России.

      11:52, 26 августа, 2017
      Диана Ворончихина
      473
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#Правительство Кировской области\n#Ирина Теслева

       

       

       

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