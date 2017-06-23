И.о. вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова арестовали на два месяца

Его обвинили в превышении должностных полномочий.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющего обязанности вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

«Обвинение предъявлено, арест на два месяца», - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Касимова возбудили по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

По данным источника агентства, приблизительный ущерб от его противоправной деятельности, выразившейся в вырубке 50 тыс. кубометров леса на территории заказников, составил 700-800 млн рублей.

Рафиса Касимова задержали в четверг, 22 июня. В этот же день прошли оперативные мероприятия в правительстве и министерстве лесного хозяйства, которое ранее возглавлял вице-премьер.