Информационную безопасность и развитие физкультуры, спорта и молодежной политики обсудили на дебатах в Ижевске

Участниками дискуссии стали директор ТРК «Моя Удмуртия» Марина Городилова, представители молодежных объединений, сферы образования и бизнеса.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске участники праймериз «Единой России» обсудили на дебатах темы информационной безопасности и развития физической культуры, спорта и молодежной политики. В дискуссии приняли участие директор ТРК «Моя Удмуртия» Марина Городилова, представители молодежных объединений, сферы образования и бизнеса.

Вопрос информационной безопасности населения не сегодня является очень важным и острым. Именно это подчеркнули в своих выступления участники дебатов.

«Наша задача грамотно и объективно подавать информацию для наших зрителей», - отметила директор ТРК «Моя Удмуртия» Марина Городилова

Индивидуальный предприниматель Иван Губин считает, что особое внимание необходимо уделить социальным сетям. Он предлагает внести правки, которые регулировать работу интернет ресурсов и ограждать молодежь от потока негативной информации.

О необходимости контроля Интернета и социальных сетей также говорил специалист «Молодёжного информационно-ресурсного центра» Ижевска Рамис Шаяхметов. Он считает, что молодежи необходимо повышать правовую культуру.

Особое внимание кандидаты в депутаты Госсовета уделяют развитию физической культуры, спорта и молодежной политики. Педагог дополнительного образования МБУ «Дом детского творчества Первомайского района» Наталья Горбановская считает, что молодежь играет большую роль в современном обществе, поэтому необходимо работать над их правильным и здоровым социальным воспитанием.

Также кандидаты говорили о том, что нужно создать условия для трудоустройства молодых специалистов, чтобы не было оттока кадров в другие регионы. Также необходимо создавать рабочие места на селе.

По словам участников праймериз, необходимо заниматься первичной профилактикой подрастающего поколения от вредных привычек. Для этого нужно обратить внимание на обновление спортивных залов, строительство детских площадок и развитие спорта в целом.