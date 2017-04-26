Участники дебатов в Удмуртии обсудили актуальные проблемы села

В дебатах приняли участие глава Минсельхоза Удмуртии Александр Прохоров, гендиректор АО «Восход» Анатолий Хохряков и председатель местной организации Российского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Галина Чубчикова.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошли очередные дебаты в рамках подготовки к предварительному голосованию по выбору кандидатов в депутаты Государственного Совета республики. Спикеры обсудили проблемы агропромышленного комплекса и развитие села.

В дебатах приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Александр Прохоров, гендиректор АО «Восход» Анатолий Хохряков и председатель местной организации Российского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства Галина Чубчикова. Главной темой для обсуждения стало то, что молодежь уезжает из сельских районов и не хочет возвращаться, даже получив профильное образование.

«Нужно рассматривать вопросы их первоначального становления. Едешь на село - получай миллион, строй дом, потому что ты едешь хозяином», - считает Галина Чубчикова. При этом она предлагает, как и в программах «Земский доктор», «Земский фельдшер», обязать молодых специалистов отработать определенное количество времени на селе.

Приток молодых специалистов поможет увеличить объемы производства, считает Анатолий Хохряков: «Нужны вложения, нужно субсидирование, помощь государства. Нужно увеличивать производство в каждом хозяйстве за счет модернизации, за счет строительства новых ферм».

Глава Минсельхоза Удмуртии Александр Прохоров ответил на вопросы из зала по актуальным проблемам: распределению земли и условиям получения льготных кредитов: «Начало программы льготного кредитования вышло комом, я считаю. Процедура была дана на откуп банкам, поэтому большая часть кредитов досталась крупным производителям».

Министр подчеркнул, что малый бизнес на селе также может получить льготный кредит. В настоящее время рассматривает вопрос о том, чтобы льготные кредиты предоставляли и коллективным хозяйствам.

«Мы в Удмуртии имеем достаточно высокий уровень потенциала, мы имеем высокие результаты. <…> Удмуртская Республика входит в передовой рейтинг по развитию сельского хозяйства, но это не значит, что у нас нет проблем. И Госсовету, и правительству, и отраслевым министерствам есть над чем работать», - подвел итог Александр Прохоров.