Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал о первоочередных планах на работу

Также он оценил ситуацию в регионе в целом.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов оценил ситуацию в республике. В среду, 5 апреля, он рассказал журналистам о тех вопросах, на которые обратит внимание в первую очередь.

«Безусловно важна текущая региональная повестка. Безусловно важны майские указы Президента и поручения по результатам заседания Госсовета. Правильным будет формировать конкретные планы после заседания с правительством, с Госсоветом. Повестка она задана Президентом и гражданами Удмуртии. Основные проблемы: коррупция, дороги, строительство жилья – вы сами все перечислили», - сказал Бречалов.

По его словам, он ждет от граждан в первую очередь доверия.

«Ситуация непростая, но я уверен, что сообща мы преодолеем трудности. От граждан я жду доверия. Это основа. Ко мне поступало много обращений граждан, когда я работал в ОНФ и Общественной палате. Буквально завтра мы начнем по ним работать. Поэтому в основе всего должен быть человек и его интересы и проблемы», - сказал врио главы Удмуртии.

Он также заявил, что не собирается везти с собой новую команда, а постарается сработаться с теми людьми, которые сейчас работают в кабмине региона.

«Привезти свою команду в правительство практически нереально. Я уверен здесь работают профессиональные люди. Здесь высокий кадровый человеческий потенциал. Я не тащу с собой людей по 25 человек. Должны работать эффективные люди. С каждым человеком в правительстве мы будем работать с ориентиром на эффективность. Надеюсь, что здесь у нас сформируется хорошая команда», - сказал Александр Бречалов.