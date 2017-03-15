Представители «Единой России» рассказали о требованиях к участникам партийных праймериз в Удмуртии

В региональном отделении партии рассчитывают, что на избирательные участки придут 10% избирателей республики.

Ижевск. Удмуртия. Участки для голосования на предварительных внутрипартийных выборах «Единой России» весной этого года могут посетить около 10% избирателей республики. Об этом рассказал журналистам в среду, 15 марта, секретарь регионального отделения партии, председатель Госсовета региона Владимир Невоструев.

Во праймериз кандидатов в депутаты Госдумы России в прошлом году интерес к внутрипартийным выборам «Единой России» проявили более 105 тыс. человек, что составляет 8,8% от числа жителей республики, обладающих избирательным правом. По мнению Невоструева, 28 мая 2017 года на 241 участок для голосования придут около 10% избирателей региона.

«Желающие поучаствовать, померять свои силы в этой избирательной кампании есть, они готовы поддержать «Единую Россию» и, поверьте мне, в основном это уважаемые люди нашей республики, люди, которым не безразлична судьба республики и ее жителей», - сказал Невоструев.

Участвовать в предварительном голосовании «Единой России» могут жители Удмуртии старше 21 года, предоставившие в оргкомитет праймериз сведения об отсутствии судимости, зарубежных счетов и недвижимости, а также декларацию о доходах и расходах за 2016 год. Кроме того, потенциальному кандидату в депутаты республиканского Госсовета нужно будет предоставить пакет документов.

Тем, кто пройдет отбор и регистрацию, можно будет начинать вести предвыборную агитацию. При этом действия участника праймериз, как и в прошлом году, строго регламентированы.

«Нельзя агитировать против других участников, кандидат может агитировать только сам за себя. Во-вторых, совершать действия, которые влекут за собой в материалах агитационных разжигание социальной, национальной, религиозной нетерпимости и содержат какие-то высказывания, экстремистские проявления, на это у нас тоже наложен жесткий запрет. Прямой денежный подкуп избирателей, безусловно, запрещен. Кроме того, запрещено использование изображений и высказываний лиц, от которых не получено предварительное письменное разрешение», - пояснил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Андрей Макаров.

Он также сказал, что каждый из кандидатов должен будет принять участие минимум в двух онлайн дебатах, расписание которых можно отслеживать на сайте pg.er.ru.

На сегодняшний день удмуртский региональный оргкомитет праймериз зарегистрировал 26 участников предварительного голосования. Само голосование намечено на 28 мая этого года.

Сейчас оргкомитет по проведению предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» в Удмуртии принимает заявки от претендентов на участие в праймериз по будням с 8:30 до 17:30.