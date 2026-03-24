Ижевск. Удмуртия. Удмуртия победила в шестом сезоне Всероссийской акции «БумБатл» (0+). Об этом в соцсетях рассказала и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Роза Аснанова.

«В прошлом, пятом, сезоне республика завоевала второе место в акции. По итогам 6-го сезона был составлен рейтинг регионов, в которых собирают самые большие объёмы макулатуры. Субъекты страны были разделены на пять категорий — четыре в зависимости от количества проживающих в них жителей (мегаполисы, крупные, средние, малые), а также отдельная категория для арктических регионов», — пояснила руководитель министерства.

Удмуртия стала лучшим из регионов со средней численностью жителей. Участники акции сдали более 416 тонн бумажного вторсырья.

«Примечательно, что большую часть макулатуры в Удмуртии собрали школы, детсады и вузы. Благодарю всех участников, педагогов, школьников и их родителей за активность, неравнодушие и поддержку! Пусть забота о природе станет доброй традицией для каждого жителя», —написала Роза Фикратовна.

Напомним, в феврале 500 школьников получили билеты в Удмуртскую филармонию за собранную макулатуру в рамках акции «БумБатл».