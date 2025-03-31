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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Общегородские субботники стартуют в Сарапуле 4 апреля

11:56, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Общегородские субботники стартуют в Сарапуле 4 апреля
11:56, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
68
0
#Сарапул\n#субботники
Источник фото: ИА «Сусанин»
68
0

Субботники пройдут 4, 11, 18 и 25 числа.

Сарапул. Удмуртия. Санитарные дни и общегородские субботники пройдут в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Чтобы наш город стал ещё чище и уютнее, с 4 по 30 апреля 2025 года пройдут санитарные дни, а 4, 11, 18 и 25 апреля — массовые субботники! Приглашаем всех жителей, предприятия и организации присоединиться к уборке и благоустройству!», — говорится в сообщении.

В рамках акции горожане уберут мусор, листву, крупногабаритные отходы, покрасят фасады, ограждения, скамейки и детские площадки. Кроме того, планируется отремонтировать спортивные зоны, высадить цветы и т. д.

Напомним, ранее сообщалось о датах субботников в Ижевске и Воткинске

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11:56, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
68
0
#Сарапул\n#субботники