Сарапул. Удмуртия. Санитарные дни и общегородские субботники пройдут в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Чтобы наш город стал ещё чище и уютнее, с 4 по 30 апреля 2025 года пройдут санитарные дни, а 4, 11, 18 и 25 апреля — массовые субботники! Приглашаем всех жителей, предприятия и организации присоединиться к уборке и благоустройству!», — говорится в сообщении.

В рамках акции горожане уберут мусор, листву, крупногабаритные отходы, покрасят фасады, ограждения, скамейки и детские площадки. Кроме того, планируется отремонтировать спортивные зоны, высадить цветы и т. д.

Напомним, ранее сообщалось о датах субботников в Ижевске и Воткинске.