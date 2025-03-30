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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Заслуженный артист России Сергей Пенкин посетил цирк Удмуртии

10:03, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Заслуженный артист России Сергей Пенкин посетил цирк Удмуртии
10:03, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Ижевск\n#Ижевский цирк
Источник фото: Мария Безмельницына
136
0

Музыкант спел под аккомпанемент директора учреждения.

Ижевск. Удмуртия. Государственный цирк Удмуртии посетил Заслуженный артист России Сергей Пенкин. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Сергей специально остался в Ижевске после успешного концерта, чтобы посетить Государственный цирк Удмуртии и посмотреть программу «Морские гиганты» (6+) Владимира Дерябкина и Василия Тимченко», — говорится в сообщении.

Помимо этого, именитый музыкант посетил Школу креативный индусрий при цирке, где спел под аккомпанемент директора цирка Дмитрия Иванова.

 

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10:03, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Ижевск\n#Ижевский цирк