Ижевск. Удмуртия. Государственный цирк Удмуртии посетил Заслуженный артист России Сергей Пенкин. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Сергей специально остался в Ижевске после успешного концерта, чтобы посетить Государственный цирк Удмуртии и посмотреть программу «Морские гиганты» (6+) Владимира Дерябкина и Василия Тимченко», — говорится в сообщении.

Помимо этого, именитый музыкант посетил Школу креативный индусрий при цирке, где спел под аккомпанемент директора цирка Дмитрия Иванова.