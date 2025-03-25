Ижевск. Удмуртия. В честь Героя России, уроженца Удмуртии Михаила Чуркина выпустили почтовую марку. Об этом сообщила пресс-служба УФПС Удмуртской Республики АО «Почта России».

Почтовая марка выходит в серии «Герои Российской Федерации». На ней изображён портрет командира группы специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, капитана Михаила Чуркина.

В почтовое обращение марка выйдет 26 марта. Тираж – 40 тыс. экземпляров. Гашение марки, помимо Ижевска, пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.

Наша справка:

Чуркин Михаил Константинович родился в 1972 году в Глазове. 22 февраля 2000 года он героически погиб при выполнении боевого задания по ликвидации бандформирований на территории Чеченской Республики. Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, капитану Михаилу Чуркину посмертно присвоено звание Героя России.