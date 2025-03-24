Ижевск. Удмуртия. В ижевской школе №7 уже несколько лет протекает крыша. По словам учащихся, в школе неоднократно проводился ремонт, однако проблему не решили до сих пор. О сложностях с ремонтом кровли учреждения «Сусанину» рассказали в администрации Ижевска.

Ранее в сети появилась запись с обращением коллектива МБОУ СОШ №7 Ижевска к администрации города. Автор публикации указал на то, что, начиная с 2020 года, в школе ежегодно ремонтируют крышу, но безуспешно — каждую весну она начинает протекать. В тексте указывается, что даже объявленный в 2024 году капремонт не помог решить проблему.

«В 2019 году компания ООО «Лидер» проводила капитальный ремонт кровли МБОУ «СОШ № 7». МКУ «Горстрой» обратился в суд с требованием к ООО «Лидер» об устранении выявленных недостатков. В настоящее время судебное разбирательство продолжается, назначена судебная экспертиза», — сообщили в горадминистрации со ссылкой на МКУ «Горстрой».

Кроме того, ремонтом объекта в 2024 году занялась компания ООО «Интехпром». При ремонте кровли двухэтажного блока здания школы №7 подрядчик нарушил технологию. В результате это привело к протечкам кровли. Из-за отказа ООО «Интехпром» от выполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков, муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Теперь компанию пытаются включить в реестр недобросовестных подрядчиков.

«После вступления в силу решения о расторжении договора с ООО «Интехпром» будет проведена экспертиза технического состояния кровли. По результатам экспертизы будет определён перечень недостатков, которые необходимо устранить для обеспечения качественной кровли. Устранение недостатков будет выполнено другой подрядной организацией по новому муниципальному контракту, с последующим взысканием понесённых расходов с ООО «Интехпром», — рассказали в администрации Ижевска.

Напомним, ранее в горадминистрации заявляли, что ООО «Интехпром» является проверенной компанией.