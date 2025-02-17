Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Перинатальном центре 1 РКБ Ижевска родились 4 124 малыша. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Отмечается, что эти дети составляют 34% от всех новорожденных в 2024 году в республике. В их числе 1 987 девочек и 2 137 мальчиков.

Самым крохотным ребёком стал малыш ростом 31 см, который весил 540 г. А мальчик весом 5 080 г и ростом 63 см оказался самым крупным новорождённым.

За год в Перинатальном центре приняли 4 072 родов. Впервые мамами стали 1 494 женщины, а для 2 630 пациенток это были не первые роды. Двойня появилась на свет у 185 жительниц Удмуртии, а тройня — у двух мам.

Ранее «Сусанин» пообщался с Ольгой Нифталиевой, именно она первая в 2024 году в Удмуртии родила тройню. Женщина рассказала о процедуре ЭКО, и о сложностях материнства.