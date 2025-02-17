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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За 2024 год в Перинатальном центре Удмуртии родились более 4 100 малышей

15:00, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За 2024 год в Перинатальном центре Удмуртии родились более 4 100 малышей
15:00, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#Перинатальный центр\n#роды
Источник фото: unsplash.com (Aditya Romansa)
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Большинство из них — мальчики.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Перинатальном центре 1 РКБ Ижевска родились 4 124 малыша. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Отмечается, что эти дети составляют 34% от всех новорожденных в 2024 году в республике. В их числе 1 987 девочек и 2 137 мальчиков. 

Самым крохотным ребёком стал малыш ростом 31 см, который весил 540 г. А мальчик весом 5 080 г и ростом 63 см оказался самым крупным новорождённым. 

За год в Перинатальном центре приняли 4 072 родов. Впервые мамами стали 1 494 женщины, а для 2 630 пациенток это были не первые роды. Двойня появилась на свет у 185 жительниц Удмуртии, а тройня — у двух мам

Ранее «Сусанин» пообщался с Ольгой Нифталиевой, именно она первая в 2024 году в Удмуртии родила тройню. Женщина рассказала о процедуре ЭКО, и о сложностях материнства.  

15:00, 17 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#Перинатальный центр\n#роды