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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Завершением строительства туберкулёзной больницы в Ижевске займётся ООО «Радонеж»

11:40, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Завершением строительства туберкулёзной больницы в Ижевске займётся ООО «Радонеж»
11:40, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#Ижевск\n#подрядчик\n#строительство\n#туберкулёзная больница
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Ранее компания занималась ремонтом проезда Копрового.

Ижевск. Удмуртия. Завершением строительства Республиканской туберкулёзной больницы в Ижевске займётся ООО «Радонеж». Информация появилась на сайте госзакупок.

Напомним, ранее сообщалось, что для завершения работ по строительству учреждения нашёлся подрядчик, однако его имя не называлось.

ООО «Радонеж» занимается в Ижевске содержанием зимних дорог вместе с МУП «ДРЭУ» и другими подрядчиками. Кроме того, компания известна тем, что выполняла ремонт проезда Копрового.

11:40, 17 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
76
0
#Ижевск\n#подрядчик\n#строительство\n#туберкулёзная больница