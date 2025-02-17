Ижевск. Удмуртия. Завершением строительства Республиканской туберкулёзной больницы в Ижевске займётся ООО «Радонеж». Информация появилась на сайте госзакупок.

Напомним, ранее сообщалось, что для завершения работ по строительству учреждения нашёлся подрядчик, однако его имя не называлось.

ООО «Радонеж» занимается в Ижевске содержанием зимних дорог вместе с МУП «ДРЭУ» и другими подрядчиками. Кроме того, компания известна тем, что выполняла ремонт проезда Копрового.