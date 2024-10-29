Молодёжный парламент Удмуртии решил регламентировать работу самозанятых кондитеров

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии решил обратиться к премьер-министру страны Михаилу Мишустину по вопросу внесения изменений в законодательство в части обеспечения безопасности граждан при осуществлении лицами, использующими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». С инициативой выступил председатель Молодёжного парламента при ГС УР Павел Белкин.

Молодой парламентарий отметил, что в интернете самозанятые, которые в соответствии с законодательством РФ могут быть не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, реализуют хлебобулочные и кондитерские изделия собственного непромышленного изготовления.

Такие изделия не проходят в установленном порядке оценку и контроль соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевых продуктов, в связи с чем, имеются высокие санитарно-эпидемиологические риски при производстве и реализации указанной продукции.

«При этом кондитерские изделия, и в первую очередь, скоропортящиеся с содержанием крема (торты, пирожные) являются одними из наиболее опасных продуктов питания, которые при нарушении технологии их изготовления могут быть причиной возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротавирусная инфекция, стафилококковая инфекция и другие)», — отметил Белкин.

Он подчеркнул, что обеспечить соответствие деятельности приведённым нормам будет проще, если такой самозанятый будет под государственным контролем.

Поэтому парламентарии Удмуртии просят рассмотреть возможность разработки правовых актов Российской Федерации, предусматривающих введение обязательного уведомления самозанятыми, осуществляющими деятельность по производству пищевых продуктов, органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о начале осуществления такой деятельности.