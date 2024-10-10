Агрохолдинг из Удмуртии отправит первую партию яиц в Монголию

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии отправят партию яиц в Монголию. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга «КОМОС ГРУПП».

Компания подписала соглашение с монгольской компанией «Тумэн Шувуут» на поставку яиц под брендом «Село Зелёное». Встреча прошла в ходе многоотраслевой миссии в Монголии.

Первую партию яиц планируют отправить до конца 2024 года.

«КОМОС ГРУПП» участвовал в составе делегации — около 40 российских компаний продемонстрировали свои товары под национальным брендом «Made in Russia».