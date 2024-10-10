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Агрохолдинг из Удмуртии отправит первую партию яиц в Монголию

10:30, 10 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Агрохолдинг из Удмуртии отправит первую партию яиц в Монголию
10:30, 10 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Удмуртия\n#Монголия\n#КОМОС ГРУПП\n#международное сотрудничество
Фото: unsplash.com (Jakub Kapusnak)
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В ходе многоотраслевой встречи около 40 российских компаний продемонстрировали свои товары.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии отправят партию яиц в Монголию. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга «КОМОС ГРУПП».

Компания подписала соглашение с монгольской компанией «Тумэн Шувуут» на поставку яиц под брендом «Село Зелёное». Встреча прошла в ходе многоотраслевой миссии в Монголии.

Первую партию яиц планируют отправить до конца 2024 года. 

«КОМОС ГРУПП» участвовал в составе делегации — около 40 российских компаний продемонстрировали свои товары под национальным брендом «Made in Russia».

10:30, 10 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
201
0
#Удмуртия\n#Монголия\n#КОМОС ГРУПП\n#международное сотрудничество