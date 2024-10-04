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Жители деревни Верх-Дасос в Удмуртии благоустроили родник

17:40, 04 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители деревни Верх-Дасос в Удмуртии благоустроили родник
17:40, 04 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
102
0
#Юкаменский район\n#благоустройство\n#родник
Фото: vk.com/dr_kasimov
102
0

Сгнивший сруб они заменили по проекту самообложения.

Юкаменское. Удмуртия. Жители деревни Верх-Дасос в Юкаменском районе Удмуртии благоустроили местный родник. Как рассказал в соцсетях глава района Дамир Касимов, для этого селяне приняли участие в программе самообложения.

«Вместо старого сгнившего сруба теперь здесь новенькое красивое строение. Получилось здорово! Теперь для жителей и гостей родник стал ещё более красивым и уютным местом для встреч и отдыха», — написал глава района.

Он поблагодарил жителей за активность и желание сохранить наследие.

Так родник выглядел раньше. Фото: vk.com/dr_kasimov

17:40, 04 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
102
0
#Юкаменский район\n#благоустройство\n#родник