Жители деревни Верх-Дасос в Удмуртии благоустроили родник

Юкаменское. Удмуртия. Жители деревни Верх-Дасос в Юкаменском районе Удмуртии благоустроили местный родник. Как рассказал в соцсетях глава района Дамир Касимов, для этого селяне приняли участие в программе самообложения.

«Вместо старого сгнившего сруба теперь здесь новенькое красивое строение. Получилось здорово! Теперь для жителей и гостей родник стал ещё более красивым и уютным местом для встреч и отдыха», — написал глава района.

Он поблагодарил жителей за активность и желание сохранить наследие.

Так родник выглядел раньше. Фото: vk.com/dr_kasimov