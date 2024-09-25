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Фестиваль «Конь-Огонь» из Удмуртии оказался в числе лучших событийных мероприятий Года семьи

15:30, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Фестиваль «Конь-Огонь» из Удмуртии оказался в числе лучших событийных мероприятий Года семьи
15:30, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
135
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#премия
Фото: vk.com/konogon18
135
0

Такое решение приняло жюри Международной премии «Russian Event Awards».

Воткинск. Удмуртия. Семейный спортивный фестиваль «Конь-Огонь» (0+) из Удмуртии оказался в тройке лучших событий, посвященных Году семьи. Об этом сообщает министерство по туризму Удмуртии. 

Такое решение приняли жюри в финале окружного этапа Международной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards – Приволжье 2024». 

В 2024 году четвёртый фестиваль «Конь-Огонь» провели 27 июля в Воткинском районе. Ежегодно это мероприятие объединяет дружные семьи и любителей активного и насыщенного отдыха.

Организаторы мероприятия придумывают различные активности, которые интересны и детям, и взрослым. Для участников организовали показательные выступления лошадей, мотокросс, выступления музыкантов, конкурсы, эстафеты и другие развлекательные и познавательные мероприятия. 

15:30, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
135
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#премия