Фестиваль «Конь-Огонь» из Удмуртии оказался в числе лучших событийных мероприятий Года семьи

Воткинск. Удмуртия. Семейный спортивный фестиваль «Конь-Огонь» (0+) из Удмуртии оказался в тройке лучших событий, посвященных Году семьи. Об этом сообщает министерство по туризму Удмуртии.

Такое решение приняли жюри в финале окружного этапа Международной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards – Приволжье 2024».

В 2024 году четвёртый фестиваль «Конь-Огонь» провели 27 июля в Воткинском районе. Ежегодно это мероприятие объединяет дружные семьи и любителей активного и насыщенного отдыха.

Организаторы мероприятия придумывают различные активности, которые интересны и детям, и взрослым. Для участников организовали показательные выступления лошадей, мотокросс, выступления музыкантов, конкурсы, эстафеты и другие развлекательные и познавательные мероприятия.