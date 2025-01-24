Спектакль русского драматического театра Удмуртии может получить премию «Золотая маска»

Ижевск. Удмуртия. По итогам сезона 2023-2024 годов Государственный русский драматический театр Удмуртии стал номинантом премии «Золотая маска» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На соискание премии подали 734 заявки из всех регионов России. Сначала жюри посмотрело видеозаписи спектаклей, а затем увидело вживую лучшие постановки и сформировало список номинантов на премию. В разделе драматических театров и театров кукол в лонг-лист премии-фестиваля вошёл 131 спектакль.

Спектакль русского драматического театра Удмуртии «Папа» (16+) номинировали сразу в 6 номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету» и «Лучшая мужская роль».

Теперь спектакль покажут на сценах московских театров. А в июне состоится оглашение победителей и вручение премий «Золотая маска».

«Это отличный результат творческой работы коллектива театра. Театральное искусство Удмуртской Республики динамично развивается. Мы надеемся, что наши любимые артисты из Ижевска будут по достоинству оценены на московских площадках», — заявил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Отмечается, что постановки Русского драматического театра Удмуртии в третий раз попадают в число лучших спектаклей России. В 2015 году на эту премию были номинированы «Маленькие трагедии» (16+), а в 2019 — «Король Лир» (18+).