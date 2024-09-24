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Постановка Русского драматического театра Удмуртии «Папа» может стать одним из лучших спектаклей России

17:40, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Постановка Русского драматического театра Удмуртии «Папа» может стать одним из лучших спектаклей России
17:40, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спектакль\n#премия
Фото: Минкультуры Удмуртии
28
0

Эксперты премии «Золотая маска» посмотрят его вживую и примут окончательное решение.

Ижевск. Удмуртия. Спектакль «Папа» (16+) Русского драматического театра Удмуртии может войти в список лучших спектаклей страны в сезоне 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии. 

Премьера постановки прошла в прошлом сезоне. Театр отправил видеозапись спектакля на участие в высшей российской театральной премии «Золотая маска». Члены экспертного совета посмотрели более 200 записей спектаклей почти из всех театров России. В результате они выбрали 33 постановки, в число которых вошёл и «Папа». 

28 сентября эксперты приедут в Ижевск, чтобы вживую увидеть спектакль. После показа они включат «Папу» в лонг-лист лучших спектаклей России в сезон 2023-2024 года или номинируют его на фестиваль «Золотая маска-2025». 

17:40, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спектакль\n#премия