Постановка Русского драматического театра Удмуртии «Папа» может стать одним из лучших спектаклей России

Ижевск. Удмуртия. Спектакль «Папа» (16+) Русского драматического театра Удмуртии может войти в список лучших спектаклей страны в сезоне 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

Премьера постановки прошла в прошлом сезоне. Театр отправил видеозапись спектакля на участие в высшей российской театральной премии «Золотая маска». Члены экспертного совета посмотрели более 200 записей спектаклей почти из всех театров России. В результате они выбрали 33 постановки, в число которых вошёл и «Папа».

28 сентября эксперты приедут в Ижевск, чтобы вживую увидеть спектакль. После показа они включат «Папу» в лонг-лист лучших спектаклей России в сезон 2023-2024 года или номинируют его на фестиваль «Золотая маска-2025».