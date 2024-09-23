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Жителя Ижевска обвинили в призывах к насилию над представителями власти

11:00, 23 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителя Ижевска обвинили в призывах к насилию над представителями власти
11:00, 23 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
90
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#Ижевск\n#УФСБ\n#экстремизм
Фото: Kandinsky 3.1
90
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Его незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники ФСБ в Удмуртии пресекли противоправную деятельность жителя Ижевска, причастного к распространению в интернете призывов к осуществлению насилия в отношении представителей органов власти. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по УР.

Следственным отделом Управления в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Отмечается, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

11:00, 23 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
90
0
#Ижевск\n#УФСБ\n#экстремизм