Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Ижевске увеличили количество трамваев на маршруте №7

15:30, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске увеличили количество трамваев на маршруте №7
15:30, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи
Фото: ИжГЭТ
107
0

В особо загруженные часы интервал движения транспорта составит 5-7 минут.

Ижевск. Удмуртия. На трамвайном маршруте №7 в Ижевске увеличили число курсирующего транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ. 

Изменения связаны с ограничением движения транспорта на участке улицы Кирова между улицами Красноармейской и Карла Маркса в направлении парка Кирова. Напомним, что на месте строят новую ливнёвку. 

В результате у трамвайного маршрута №7 возрос пассажиропоток. В часы «пик» интервал движения электротранспорта сократили до 5-7 минут. 

15:30, 12 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи