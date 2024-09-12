В Ижевске увеличили количество трамваев на маршруте №7

Ижевск. Удмуртия. На трамвайном маршруте №7 в Ижевске увеличили число курсирующего транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Изменения связаны с ограничением движения транспорта на участке улицы Кирова между улицами Красноармейской и Карла Маркса в направлении парка Кирова. Напомним, что на месте строят новую ливнёвку.

В результате у трамвайного маршрута №7 возрос пассажиропоток. В часы «пик» интервал движения электротранспорта сократили до 5-7 минут.