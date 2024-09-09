В Ижевске высадят 80 деревьев в ходе ремонта Сквера у Вечного огня

Объект планируют обновить к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ижевск. Удмуртия. На территории Сквера у Вечного огня в Ижевске высадят 80 новых деревьев. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.
Напомним, на объекте пройдет капремонт, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подрядчик уже приступил к установлению ограждений.
В ходе ремонта:
— заменят гранитную облицовку Монумента боевой и трудовой славы;
— приведут в порядок покрытие около Вечного огня и ступени;
— обновят встроенные светильники и прожектора;
— покрасят ограждения и опоры освещения;
— высадят 80 новых деревьев.
Закончить работы планируют к 9 мая 2025 года.
Напомним, ещё 80 деревьев высадят на улице Ленина.