В Ижевске высадят 80 деревьев в ходе ремонта Сквера у Вечного огня

Ижевск. Удмуртия. На территории Сквера у Вечного огня в Ижевске высадят 80 новых деревьев. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

Напомним, на объекте пройдет капремонт, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подрядчик уже приступил к установлению ограждений.

В ходе ремонта:

— заменят гранитную облицовку Монумента боевой и трудовой славы;

— приведут в порядок покрытие около Вечного огня и ступени;

— обновят встроенные светильники и прожектора;

— покрасят ограждения и опоры освещения;

— высадят 80 новых деревьев.

Закончить работы планируют к 9 мая 2025 года.

Напомним, ещё 80 деревьев высадят на улице Ленина.