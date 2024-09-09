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В Ижевске высадят 80 деревьев в ходе ремонта Сквера у Вечного огня

10:00, 09 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске высадят 80 деревьев в ходе ремонта Сквера у Вечного огня
10:00, 09 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#Ижевск\n#капремонт\n#Вечный Огонь
Фото: ИА «Сусанин»
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0

Объект планируют обновить к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ижевск. Удмуртия. На территории Сквера у Вечного огня в Ижевске высадят 80 новых деревьев. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

Напомним, на объекте пройдет капремонт, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подрядчик уже приступил к установлению ограждений.

В ходе ремонта:

— заменят гранитную облицовку Монумента боевой и трудовой славы; 

— приведут в порядок покрытие около Вечного огня и ступени;

— обновят встроенные светильники и прожектора;

— покрасят ограждения и опоры освещения;

— высадят 80 новых деревьев.

Закончить работы планируют к 9 мая 2025 года.

Напомним, ещё 80 деревьев высадят на улице Ленина.

10:00, 09 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
201
0
#Ижевск\n#капремонт\n#Вечный Огонь