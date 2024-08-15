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В Ижевске пройдёт открытая презентация проекта благоустройства «Ёлки-парка»

13:40, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске пройдёт открытая презентация проекта благоустройства «Ёлки-парка»
13:40, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#презентация
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
32
0

Встреча состоится 22 августа в 18:30.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Устиновского района Ижевска приглашают на презентацию проекта благоустройства «Ёлки-парка» (18+). Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Гостям презентуют концепцию благоустройства парка и продемонстрируют итоговые проектные решение, которые реализуют в следующем году.

На мероприятии жители смогут задать вопросы разработчикам проекта, а также оставить свои предложения по доработке концепции.

Встреча состоится 22 августа в администрации Устиновского района по улице 40 лет Победы, 60а. Начало в 18:30. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке (18+).

13:40, 15 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#презентация