В Ижевске пройдёт открытая презентация проекта благоустройства «Ёлки-парка»

Ижевск. Удмуртия. Жителей Устиновского района Ижевска приглашают на презентацию проекта благоустройства «Ёлки-парка» (18+). Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Гостям презентуют концепцию благоустройства парка и продемонстрируют итоговые проектные решение, которые реализуют в следующем году.

На мероприятии жители смогут задать вопросы разработчикам проекта, а также оставить свои предложения по доработке концепции.

Встреча состоится 22 августа в администрации Устиновского района по улице 40 лет Победы, 60а. Начало в 18:30. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке (18+).