Самолёт Ан-30 провёл аэрофотосъёмку над Ижевском

Ижевск. Удмуртия. Для проведения аэрофотосъёмки над Ижевском был привлечён самолёт Ан-30 из Перми. Об этом в своём ТГ-канале сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

«Полёты согласованы с Ижевским подразделением Уральского центра Аэронавигации, проходят в плановом режиме. Спокойствие, только спокойствие!» — написал руководитель ведомства.

Ранее в соцсетях горожане высказывали опасения, завидев в небе самолёт аэрофотосъёмки.