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Самолёт Ан-30 провёл аэрофотосъёмку над Ижевском

15:00, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Самолёт Ан-30 провёл аэрофотосъёмку над Ижевском
15:00, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
254
0
#Ижевск\n#самолёты
Фото: Konstantin Nikiforov (wikimedia.org)
254
0

Жителей республики призвали сохранять спокойствие.

Ижевск. Удмуртия. Для проведения аэрофотосъёмки над Ижевском был привлечён самолёт Ан-30 из Перми. Об этом в своём ТГ-канале сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

«Полёты согласованы с Ижевским подразделением Уральского центра Аэронавигации, проходят в плановом режиме. Спокойствие, только спокойствие!» — написал руководитель ведомства.

Ранее в соцсетях горожане высказывали опасения, завидев в небе самолёт аэрофотосъёмки.

15:00, 11 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
254
0
#Ижевск\n#самолёты