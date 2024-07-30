Стыдно: в Камбарке неизвестные сломали бордюры для новых пешеходных дорожек

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке неизвестные сломали бордюры для новых пешеходных дорожек. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Камбарского района Александр Галанов.

В ночь на 30 июля на улице Озёрной, где строят новый тротуар, кто-то сломал подготовленные для заливки бордюры, часть из них использовать для благоустройства уже невозможно. Это не единственный случай — то же самое произошло на улице Первомайской.

По словам главы района, местные жители рассказали, что вандализмом занималась не молодёжь, а взрослый человек, который был пьян.

«Ежегодно прикладывается масса усилий, чтобы наш город становился комфортнее и красивее. Благоустройство — сложный, долгий и трудоёмкий процесс, в котором каждый новый шаг, будь то прокладка нового тротуара или высадка цветов, требует усилий многих людей и организаций. Всё это делается для вас! Увы, все эти старания перечёркиваются, когда на улицах появляются вандалы. Стыдно..!», — написал Александр Галанов.