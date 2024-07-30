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Стыдно: в Камбарке неизвестные сломали бордюры для новых пешеходных дорожек

11:40, 30 июля, 2024
Стыдно: в Камбарке неизвестные сломали бордюры для новых пешеходных дорожек
11:40, 30 июля, 2024
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#вандализм\n#тротуары\n#благоустройство
Фото: vk.com/id467771122
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Случаи вандализма произошли на двух улицах.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке неизвестные сломали бордюры для новых пешеходных дорожек. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Камбарского района Александр Галанов. 

В ночь на 30 июля на улице Озёрной, где строят новый тротуар, кто-то сломал подготовленные для заливки бордюры, часть из них использовать для благоустройства уже невозможно. Это не единственный случай — то же самое произошло на улице Первомайской. 

По словам главы района, местные жители рассказали, что вандализмом занималась не молодёжь, а взрослый человек, который был пьян. 

«Ежегодно прикладывается масса усилий, чтобы наш город становился комфортнее и красивее. Благоустройство — сложный, долгий и трудоёмкий процесс, в котором каждый новый шаг, будь то прокладка нового тротуара или высадка цветов, требует усилий многих людей и организаций. Всё это делается для вас! Увы, все эти старания перечёркиваются, когда на улицах появляются вандалы. Стыдно..!», — написал Александр Галанов.

11:40, 30 июля, 2024
173
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#вандализм\n#тротуары\n#благоустройство