Малооблачную погоду без осадков прогнозируют в Удмуртии 23 июля

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики во вторник, 23 июля, в Удмуртии, на территории республики преимущественно без осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит +19…+24 С°, ночью опустится на отметки от 8 до 13 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 мм ртутного столба, это ниже нормальных значений. Относительная влажность воздуха 75%.