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Малооблачную погоду без осадков прогнозируют в Удмуртии 23 июля

06:55, 23 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
Малооблачную погоду без осадков прогнозируют в Удмуртии 23 июля
06:55, 23 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
756
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр
Фото: ИА "Сусанин"
756
0

Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики во вторник, 23 июля, в Удмуртии, на территории республики преимущественно без осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

Днем температура  воздуха составит +19…+24 С°, ночью опустится на отметки от 8 до 13 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 мм ртутного столба, это ниже нормальных значений. Относительная влажность воздуха 75%.

06:55, 23 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
756
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр