Ижевск. Удмуртия. Глубина промерзания почвы на территории Удмуртии оказалась заметно ниже нормы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

При этом глубина промерзания почвы распространилась неравномерно, максимальные значения зафиксировали в северных районах региона.

По данным последней снегосъемки, которую провели 20 марта, высота снежного покрова в республике ниже нормы. Самые большие сугробы находятся в центральных районах республики.

Запасы влаги в снеге также оказались распределены неравномерно и наблюдаются ниже нормы. Наибольший запас влаги зафиксирован в центральных районах Удмуртии.

На неделе с 17 по 23 марта среднесуточные температуры воздуха оказались около и выше климатических норм.

А из-за минусовых температур ночью на реках региона снизился уровень воды. Сейчас значения уровней воды составляют ниже среднемноголетних значений марта. Только на реках Вала, Адамка и Позимь уровень соответствует норме.