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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глубина промерзания почвы в Удмуртии оказалась ниже нормы

12:47, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Глубина промерзания почвы в Удмуртии оказалась ниже нормы
12:47, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
580
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр
Источник фото: elements.envato.com (YouraPechkin)
580
0

Зато температура воздуха на минувшей неделе была выше климатических норм.

Ижевск. Удмуртия. Глубина промерзания почвы на территории Удмуртии оказалась заметно ниже нормы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра

При этом глубина промерзания почвы распространилась неравномерно, максимальные значения зафиксировали в северных районах региона. 

По данным последней снегосъемки, которую провели 20 марта, высота снежного покрова в республике ниже нормы. Самые большие сугробы находятся в центральных районах республики.

Запасы влаги в снеге также оказались распределены неравномерно и наблюдаются ниже нормы. Наибольший запас влаги зафиксирован в центральных районах Удмуртии.

На неделе с 17 по 23 марта среднесуточные температуры воздуха оказались около и выше климатических норм. 

А из-за минусовых температур ночью на реках региона снизился уровень воды. Сейчас значения уровней воды составляют ниже среднемноголетних значений марта. Только на реках Вала, Адамка и Позимь уровень соответствует норме. 

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12:47, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
580
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр