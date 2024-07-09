В Национальной библиотеке Удмуртии создали виртуальный концертный зал

Ижевск. Удмуртия. Виртуальный концертный зал открыли в Национальной библиотеке Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

В конференц-зале установили мобильную сцену, а также здесь появилась новая акустическая система. Благодаря этому оборудованию в зале получится проводить трансляции концертов и спектаклей.

В день открытия гостям показали видеозапись концерта из Концертного зала имени Сергея Рахманинова, который был посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.