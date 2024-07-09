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В Национальной библиотеке Удмуртии создали виртуальный концертный зал

15:45, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Национальной библиотеке Удмуртии создали виртуальный концертный зал
15:45, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Нацбиблиотека\n#концерты
Фото: vk.com (Владимир Соловьев)
59
0

Здесь установили мобильную сцену и акустическую систему.

Ижевск. Удмуртия. Виртуальный концертный зал открыли в Национальной библиотеке Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. 

В конференц-зале установили мобильную сцену, а также здесь появилась новая акустическая система. Благодаря этому оборудованию в зале получится проводить трансляции концертов и спектаклей. 

В день открытия гостям показали видеозапись концерта из Концертного зала имени Сергея Рахманинова, который был посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. 

15:45, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Нацбиблиотека\n#концерты