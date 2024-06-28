Два новых инфомата появились в поликлинике больничного комплекса №2 ГКБ №6 в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в поликлинике больничного комплекса №2 Городской клинической больницы №6 в Ижевске установили два новых инфомата. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Современные аппаратно-программные устройства заменили устаревшие аппараты, которые в последнее время сбоили в работе. Новые терминалы значительно быстрее и экономят время пациентов из-за режимов, которые упрощают процесс получения медпомощи.

Алгоритм работы выстроен таким образом, чтобы пошагово провести пациента через всю процедуру записи к врачу.

Инфоматы установили в холле поликлиники, напротив регистратуры. Рядом располагается стойка администратора, где можно проконсультироваться, если возникнут сложности.