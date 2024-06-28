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Два новых инфомата появились в поликлинике больничного комплекса №2 ГКБ №6 в Ижевске

16:40, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Два новых инфомата появились в поликлинике больничного комплекса №2 ГКБ №6 в Ижевске
16:40, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница
Фото: vk.com/gkb_6
63
0

Они заменят старые аппараты, которые начали давать сбой в работе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в поликлинике больничного комплекса №2 Городской клинической больницы №6 в Ижевске установили два новых инфомата. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Современные аппаратно-программные устройства заменили устаревшие аппараты, которые в последнее время сбоили в работе. Новые терминалы  значительно быстрее и экономят время пациентов из-за режимов, которые упрощают процесс получения медпомощи. 

Алгоритм работы выстроен таким образом, чтобы пошагово провести пациента через всю процедуру записи к врачу. 

Инфоматы установили в холле поликлиники, напротив регистратуры. Рядом располагается стойка администратора, где можно проконсультироваться, если возникнут сложности. 

16:40, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница