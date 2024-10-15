По нацпроекту БКД в Воткинске отремонтировали участки дорог на четырёх улицах 

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске завершили все ремонтные работы 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Дороги отремонтировали на улицах Дзержинского, Марата, Энтузиастов и Победы. Здесь обустроили новые тротуары, оборудовали дополнительное освещение на пешеходных переходах, установили дорожные знаки. В приёмочную комиссию вошли сотрудники администрации Воткинска, подрядчик «АБЗ №1», участники независимого стройконтроля, сотрудники ГАИ, представители Общественной палаты, а также горожане.

«Что для нас новое, это включение в работы нашей исторической улицы — улицы Марата. По нацпроекту здесь мы обустроили тротуар. А проезжая часть — это старая брусчатка. По данным нашего музея, ей более 260 лет. Было принято решение оставить вымощенную историческую дорогу, лишь частично проведя ремонт участков, подняв, восстановив и выровняв некоторые наиболее неровные места», — рассказал начальник Управления ЖКХ администрации города Вадим Калабин.

Отмечается, что все объекты ремонта имеют социальную значимость. Так, например, на улице Дзержинского размещены корпуса городской больницы, подходы к школе и детским садам. Улица Победы вскоре станет концентрировать жителей микрорайона, так как здесь строится «Спорт-парк». В свою очередь, по улице Энтузиастов идёт дорога, ведущая к соцобъектам — школе №5 и детской поликлинике.

На всех объектах уложили два слоя нового асфальтобетона, установили бордюры и привели в порядок тротуары. Член Общественной палаты Воткинска Лев Рогозин заключил, что вопросов к качеству выполненных работ нет.

В 2025 году по нацпроекту запланирован ремонт пяти объектов общей протяжённостью 5,5 км.