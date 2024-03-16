105 тысяч жителей Удмуртии приняли участие в викторине «Всей семьёй»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более 105 тысяч человек приняли участие в бесплатной викторине «Всей семьёй» (18+) в пятницу, 15 марта. Как передаёт пресс-служба АНО «Сообщество активных граждан», она приходит во всех городах и районах Удмуртии по 31 марта.

Для того, чтобы стать участником викторины, необходимо прийти на информационные точки, указанные на сайте Всейсемьей18.РФ, 16 или 17 марта. На каждой из точек, отмеченных на портале, работает волонтёр, который выдаст купон викторины. Участнику необходимо заполнить анкету, ответив на три вопроса, и сдать её волонтёру.

Принять участие в викторине может любой желающий старше 18 лет. Необходимо быть прописанным на территории республики и при себе иметь паспорт.

18 марта на Центральной площади Ижевска пройдёт розыгрыш призов. Места розыгрышей для остальных городов и районов Удмуртии также указаны на сайте Всейсемьей18.РФ.

Участники могут выиграть бытовую технику, телевизоры, смартфоны, умную колонку, игровую консоль, фен и многое другое — всего порядка 1 500 призов.