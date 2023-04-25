Жителям Камбарского района могут компенсировать проезд по Камскому мосту при посещении больниц

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут ввести компенсацию при переезде Камского моста для жителей Камбарского района с целью посещения ими медучреждений. Проект изменений в республиканский закон «Об адресной социальной защите населения» представил в Госсовете Удмуртии министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачёв.

Напомним, Камбарский район расположен на левом берегу Камы, от остальной части Удмуртии его отделяет мост, проезд по которому необходимо оплачивать в обе стороны. Проект изменений в закон разработан с целью поддержки ряда жителей района Удмуртии в виде денежной компенсации на возмещение затрат при платном проезде через Камский мост в республиканские медицинские организации.

Алексей Горбачёв рассказал, что в 2021 году жителям района были выданы 5 648 направлений в медучреждения «материковой» Удмуртии. В 2022 году — 5 964 направления.

«Для расчёта мы взяли условную цифру в 6 000 направлений и максимальный тариф проезда по Камскому мосту в 468 рублей. Умножая количество направлений на стоимость поездки в обе стороны, сумма, которая будет закладываться в качестве компенсации из республиканского бюджета — 5 млн 616 тысяч рублей», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что такую компенсацию предлагается ввести для мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, инвалидов, детей-сирот, ветераны труда, труженики тыла, кавалеры ряда советских орденов и медалей, имеющих детей граждан.

Принцип будет заявительный. Сначала нужно будет проехать по мосту, потом предъявить документы в органы Минсоцтруда для предоставления компенсации. Депутатская комиссия по труду предложила принять закон в первом чтении, но призвала до второго внести ряд уточняющих доработок. Парламентарии так и поступили.

В том числе, это касается конкретного перечня «новых льготников» и порядка предоставления им этой компенсации. Поправки в Госсовете Удмуртии ждут до 12 мая.