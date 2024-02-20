23 февраля в Ижевске пройдёт финал «Зарницы отцов»

Ижевск. Удмуртия. 23 февраля в День защитника Отечества в ижевском Сквере оружейника Драгунова пройдёт финал республиканской «Зарницы отцов» (6+). Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Командам нужно будет преодолеть 10 этапов соревнований, по ходу которых участникам придётся проявить силу воли, выдержку, выносливость, взаимовыручку и лидерские качества. Регистрация команд начнётся в 10:00, а старт соревнований в 11:00.

«Болеем за наши ижевские команды, которые стали победителями муниципального этапа. Это отцы и сыновья из школ № 40, 74, 75, 85 и школы на улице Берша», — призвал ижевчан Дмитрий Чистяков.

Кроме того, в 12:00 также в Сквере Драгунова начнётся финал фестиваля «Когда поют солдаты» (0+).