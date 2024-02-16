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Ко Дню защитника Отечества в Ижевске запланирован одновременный колокольный звон во всех храмах города

16:41, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ко Дню защитника Отечества в Ижевске запланирован одновременный колокольный звон во всех храмах города
16:41, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#СВО\n#День защитника Отечества\n#Ижевск\n#храмы
Фото: Дмитрий Чистяков
69
0

Также в городе проведут акцию «Свеча памяти».

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню защитника Отечества в Ижевске подготовят серию особых памятных торжеств, посвящённых участникам спецоперации. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

В программе мероприятий – молебен в соборе А. Невского, одновременный звон колоколов всего города, акция «Свеча памяти» (0+). 

Дмитрий Чистяков отмечает, что помимо этого готовится ещё ряд проектов по увековечению подвигов бойцов СВО. Среди них – Аллея памяти в Ижевске, Книга Памяти, беседки и флагштоки на Южном кладбище.

16:41, 16 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
69
0
#СВО\n#День защитника Отечества\n#Ижевск\n#храмы