Ко Дню защитника Отечества в Ижевске запланирован одновременный колокольный звон во всех храмах города

Ижевск. Удмуртия. Ко Дню защитника Отечества в Ижевске подготовят серию особых памятных торжеств, посвящённых участникам спецоперации. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

В программе мероприятий – молебен в соборе А. Невского, одновременный звон колоколов всего города, акция «Свеча памяти» (0+).

Дмитрий Чистяков отмечает, что помимо этого готовится ещё ряд проектов по увековечению подвигов бойцов СВО. Среди них – Аллея памяти в Ижевске, Книга Памяти, беседки и флагштоки на Южном кладбище.