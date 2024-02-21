Лазертаг и выставка спецтехники: как пройдёт в Ижевске празднование Дня защитника Отечества

Ижевск. Удмуртия. В Парке Горького в Ижевске состоится празднование Дня защитника Отечества (0+). Программа развернётся на территории парка в центре города в пятницу, 23 февраля, с 12:00 до 14:00.

Для гостей праздника организаторы подготовили яркую программу. На протяжении всего мероприятия здесь будут работать интерактивные станции и полоса препятствий. Также на празднике представят выступления кинологов. Специалисты продемонстрируют общий курс дрессировки служебных собак — покажут отработку питомцами различных команд.

Также все желающие смогут принять участие в бесплатном лазертаге на территории парка.

Параллельно с анимационной программой гости парка смогут посмотреть концертную программу на малой сцене с выступлениями творческих коллективов Ижевска. Также на празднике представят спецтехнику и проведут мастер-классы по противопожарной безопасности.

Вход на мероприятие свободный, без возрастных ограничений (0+).