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В ночь на 27 ноября в Удмуртии ожидается ледяной дождь и туман

14:20, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В ночь на 27 ноября в Удмуртии ожидается ледяной дождь и туман
14:20, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
417
0
#погода в Удмуртии\n#ледяной дождь\n#гололедица
Фото: ИА "Сусанин"
417
0

На дорогах установятся неблагоприятные условия: гололедица и снежный накат.

Ижевск. Удмуртия. Воскресным вечером 26 ноября с сохранением ночью и утром 27 ноября местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. Также предстоящей ночью местами ожидается ледяной дождь и гололёд. Прогноз погоды на ближайшие сутки предоставил Удмуртский Гидрометцентр. 

На дорогах установятся гололедица и снежный накат. В связи с неблагоприятными условиями на дорогах автомобилистам следует проявлять повышенную осторожность. 

В ночь на понедельник температура воздуха ожидается в пределах -1…-4 градуса по Цельсию, днем -1...+3. Существенных осадков не ожидается. 

 

14:20, 26 ноября, 2023
Константин Ижболдин
журналист
417
0
#погода в Удмуртии\n#ледяной дождь\n#гололедица