В ночь на 27 ноября в Удмуртии ожидается ледяной дождь и туман

Ижевск. Удмуртия. Воскресным вечером 26 ноября с сохранением ночью и утром 27 ноября местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. Также предстоящей ночью местами ожидается ледяной дождь и гололёд. Прогноз погоды на ближайшие сутки предоставил Удмуртский Гидрометцентр.

На дорогах установятся гололедица и снежный накат. В связи с неблагоприятными условиями на дорогах автомобилистам следует проявлять повышенную осторожность.

В ночь на понедельник температура воздуха ожидается в пределах -1…-4 градуса по Цельсию, днем -1...+3. Существенных осадков не ожидается.