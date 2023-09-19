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Высокая пожарная опасность лесов сохранится в Удмуртии до 25 сентября

16:20, 19 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Высокая пожарная опасность лесов сохранится в Удмуртии до 25 сентября
16:20, 19 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
151
0
#Удмуртия\n#пожароопасный сезон\n#погода
Фото: unsplash.com (Steven Kamenar)
151
0

Специалисты оценивают ситуацию, как четвертый класс опасности.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохранится 4 класс высокой пожароопасности лесов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Удмуртский Гидрометцентр сообщает, что неблагоприятные погодные условия установятся местами в регионе с 20 по 21 сентября. Также этот режим в большинстве районов Удмуртии продлится с 22 по 25 сентября. 

В это время жителям региона запрещают разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы и готовить еду на кострах и мангалах с открытым огнем.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому телефону вызова экстренных служб 112 или вызывать пожарных по телефону 101. 

16:20, 19 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
151
0
#Удмуртия\n#пожароопасный сезон\n#погода