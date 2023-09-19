Высокая пожарная опасность лесов сохранится в Удмуртии до 25 сентября

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохранится 4 класс высокой пожароопасности лесов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Удмуртский Гидрометцентр сообщает, что неблагоприятные погодные условия установятся местами в регионе с 20 по 21 сентября. Также этот режим в большинстве районов Удмуртии продлится с 22 по 25 сентября.

В это время жителям региона запрещают разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы и готовить еду на кострах и мангалах с открытым огнем.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому телефону вызова экстренных служб 112 или вызывать пожарных по телефону 101.