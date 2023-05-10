До 19 градусов тепла прогнозируют в Удмуртии в среду

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии в среду, 10 мая. На территории региона преимущественно без осадков. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России на основе данных Гидрометцентра Удмуртии.

Синоптики прогнозируют северный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, ночью термометры покажут 0…+5°С, местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -4°С.

Атмосферное давление около 754 мм ртутного столба, это выше нормы. Относительная влажность воздуха 43%.