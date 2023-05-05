В Удмуртии появится новый «народный» путеводитель по достопримечательностям республики

Ижевск. Удмуртия. Где отдохнуть, что поесть и как с пользой провести время в Удмуртии — расскажет новый интернет-путеводитель по региону. В республике стартовал новый туристический проект «ПроУдмуртию», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«ПроУдмуртию» является логическим продолжением проекта «ДаУР!», в рамках которого была составлена карта 100 самых интересных туристических объектов во всех городах и районах республики. Задача нового проекта — дополнить этот перечень, обозначив новые точки притяжения туристов в регионе.

С 5 мая на сайте «ПроУдмуртию» любой желающий может внести в список для дальнейшего голосования достопримечательность, которая, по его мнению, заслуживает внимания как туристов, так и жителей республики.

Это может быть природная достопримечательность, локация для гастрономического туризма, место, связанное с мифологией удмуртского народа, объекты культурного, исторического и духовного наследия, памятники и музеи, общественные пространства. Участникам можно предложить и собственную, уникальную категорию для выбранного ими туробъекта. Общедоступное голосование на проекте «ПроУдмуртию» начнется 15 мая.

«Задача проекта «ПроУдмуртию» — обновить карту достопримечательностей республики, улучшить навигацию, упростить путешествия по Удмуртии. Опираясь на туристическую карту проекта, жители и гости республики смогут более уверенно планировать свои маршруты, смогут включить в них больше интересных локаций. Более того, по итогам проекта в Удмуртии появятся новые готовые маршруты – логистически выстроенные, наполненные впечатляющими объектами», – рассказала автор программы Гульназ Гильмуллина.

Отметим, туристический проект «ПроУдмуртию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Для развития туризма в Удмуртии очень важно, чтобы по республике путешествовали сами жители республики. После каждой поездки они публикуют посты в соцсетях, рассказывают своим друзьям и знакомым о своих позитивных впечатлениях, и это становится лучшим продвижением туристических локаций: каждый путешественник по Удмуртии может подтолкнуть десять, двадцать других человек тоже отправиться по маршрутам нашей республики», – прокомментировала руководитель агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.

За новостями проекта можно следить в группе «ПроУдмуртию» в соцсети «ВКонтакте».