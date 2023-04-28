На трассах Завьяловского района дорожники начали наносить разметку

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дорожники начали наносить разметку на региональных трассах. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы начались в Завьяловском районе. В числе первых разметочная машина окрасила дорогу Ижевск-Люк. В скором времени дорожные службы обновят разметку на дороге (Ижевск - Аэропорт) - (Завьялово - Гольяны) и Завьялово - Каменное.

По плану новая разметка появится на 119 республиканских объектах, общая длина которых составляет 1893 км. Вскоре к работам присоединятся муниципалитеты. Контракты на обновление разметки заключили Увинский, Малопургинский, Игринский, Красногорский, Камбарский, Селтинский, Сарапульский и Балезинский районы.

Напомним, что на дорогах Ижевск разметку начали наносить с 25 апреля. Дорожники обновляют пешеходные переходы в центральном квадрате, на дорогах с самым интенсивным движением осевая разметка будет пластиковой.