Чистое небо будет над Удмуртией в Чистый четверг

Ижевск. Удмуртия. Малооблачную погоду прогнозируют синоптики в Удмуртии в четверг, 13 апреля, осадков не ожидается. Об этом информирует региональное управление МЧС России на основе данных Гидрометцентра республики.

Юго-западный ветер сменится на северный, его скорость составит 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +6…+11°С, местами до +16°С. Ночью ожидается резкое похолодание, от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление сохранится на уровне 748 мм ртутного столба, это в пределах нормы, относительная влажность воздуха 40%.