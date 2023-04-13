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Чистое небо будет над Удмуртией в Чистый четверг

07:15, 13 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Чистое небо будет над Удмуртией в Чистый четверг
07:15, 13 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ru.freepik.com
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Воздух прогреется до +11°С.

Ижевск. Удмуртия. Малооблачную погоду прогнозируют синоптики в Удмуртии в четверг, 13 апреля, осадков не ожидается. Об этом информирует региональное управление МЧС России на основе данных Гидрометцентра республики.

Юго-западный ветер сменится на северный, его скорость составит 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +6…+11°С, местами до +16°С. Ночью ожидается резкое похолодание, от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление сохранится на уровне 748 мм ртутного столба, это в пределах нормы,  относительная влажность воздуха 40%.

07:15, 13 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
30
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр