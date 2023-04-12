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Днем в среду в Удмуртии ожидается до 18 градусов тепла

07:15, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Днем в среду в Удмуртии ожидается до 18 градусов тепла
07:15, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
47
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: ИА "Сусанин"
47
0

Осадков не прогнозируется.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии в среду, 12 апреля, осадков не прогнозируется. Об этом сообщает региональное управление МЧС России по информации Гидрометцентра республики.

Жители республики ощутят дуновение западного ветра, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +13…+18°С, в ночные часы термометры покажут от -1 до +4 градусов.

Атмосферное давление понизится до 749 мм ртутного столба, это близко к норме, относительная влажность воздуха 39%.

07:15, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
47
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр