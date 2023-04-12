Днем в среду в Удмуртии ожидается до 18 градусов тепла

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии в среду, 12 апреля, осадков не прогнозируется. Об этом сообщает региональное управление МЧС России по информации Гидрометцентра республики.

Жители республики ощутят дуновение западного ветра, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +13…+18°С, в ночные часы термометры покажут от -1 до +4 градусов.

Атмосферное давление понизится до 749 мм ртутного столба, это близко к норме, относительная влажность воздуха 39%.