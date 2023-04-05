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Жителей Ижевска призвали выбрать городские родники для проверки качества воды

10:05, 05 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителей Ижевска призвали выбрать городские родники для проверки качества воды
10:05, 05 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
203
0
#Ижевск\n#Минприроды\n#родник
Фото: пресс-служба Минприроды УР
203
0

После определения самых популярных источников эксперты сообщат, насколько вода полезна.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска пригласили принять участие в опросе — выбрать городские родники для проверки качества питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртии.

«Приглашаем жителей Ижевска принять участие в опросе и выбрать два любимых родника для исследования качества питьевой воды в них», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате проведённых анализов будут даны рекомендации, стоит ли пить воду из исследуемых родников и насколько она полезна.

Выбрать родник можно в опросе на странице «ВКонтакте»

10:05, 05 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
203
0
#Ижевск\n#Минприроды\n#родник