Жителей Ижевска призвали выбрать городские родники для проверки качества воды

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска пригласили принять участие в опросе — выбрать городские родники для проверки качества питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртии.

«Приглашаем жителей Ижевска принять участие в опросе и выбрать два любимых родника для исследования качества питьевой воды в них», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате проведённых анализов будут даны рекомендации, стоит ли пить воду из исследуемых родников и насколько она полезна.

Выбрать родник можно в опросе на странице «ВКонтакте».