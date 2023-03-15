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В среднем каждый житель Удмуртии за год потребляет 33 килограмма сахара

14:15, 15 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В среднем каждый житель Удмуртии за год потребляет 33 килограмма сахара
14:15, 15 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
439
0
#Удмуртия\n#жители\n#еда\n#Сахар
Фото: unsplash.com (kaouther djouada)
439
0

Среди продуктов питания кондитерские изделия стоят на третьем месте в рейтинге продаж 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. За год каждый житель Удмуртии в среднем съедает 33 килограмма сахара. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата в соцсети «ВКонтакте». 

При подсчете учитывается сахар не только в чистом виде, но и в составе шоколада, конфет и тортов. 

Всего в 2022 году в Удмуртии продано кондитерских изделий на 12,7 млрд рублей. В рейтинге продаж среди продуктов питания сладости заняли третье место. В среднем в год на мясо каждый житель региона потратил 15,6 тыс. рублей, на молочные продукты — 9,6 тыс. рублей, а на кондитерские изделия — 8,8 тыс. рублей.

Помимо этого по итогу прошлого года сладости заняли 5 позицию в рейтинге продаж среди всех товаров. 

14:15, 15 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
439
0
#Удмуртия\n#жители\n#еда\n#Сахар