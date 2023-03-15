В среднем каждый житель Удмуртии за год потребляет 33 килограмма сахара

Ижевск. Удмуртия. За год каждый житель Удмуртии в среднем съедает 33 килограмма сахара. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата в соцсети «ВКонтакте».

При подсчете учитывается сахар не только в чистом виде, но и в составе шоколада, конфет и тортов.

Всего в 2022 году в Удмуртии продано кондитерских изделий на 12,7 млрд рублей. В рейтинге продаж среди продуктов питания сладости заняли третье место. В среднем в год на мясо каждый житель региона потратил 15,6 тыс. рублей, на молочные продукты — 9,6 тыс. рублей, а на кондитерские изделия — 8,8 тыс. рублей.

Помимо этого по итогу прошлого года сладости заняли 5 позицию в рейтинге продаж среди всех товаров.