В рамках Недели Памяти жертв Холокоста в Удмуртии проведут выставки, спектакли и уроки памяти

Ижевск. Удмуртия. Неделю Памяти жертв Холокоста объявили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Российская акция пройдет в девятый раз с 16 по 31 января. Вся неделя приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц». Миннац Удмуртии вместе с другими ведомствами, еврейскими общественными организациями региона и научно-просветительским центром «Холокост» проведут ряд мемориальных и просветительских мероприятий.

В понедельник, 16 января, в Доме дружбы народов пройдет открытие Недели Памяти. Все пришедшие смогут посетить выставку «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» (12+), которая будет открыта для всех желающих до 3 февраля.

Помимо этого участникам мероприятия покажут спектакль «Игрушки войны» (6+), в котором играют ученики Воскресной еврейской школы «Халом». Постановка создана на основе дневниковых записей Анны Франк, а также письмах и воспоминаниях детей, свидетелей и участников катастрофы еврейского народа. Спектакль также покажут в Доме дружбы народов 25, 26 и 27 января.

В рамках тематической недели, с 16 января по 3 февраля, в образовательных организациях Удмуртии для учащихся проведут уроки памяти жертв Холокоста.

С 24 по 31 января в Национальной библиотеке Удмуртии будет работать выставка книг «Трагедия Холокоста: помнить живым» (12+).