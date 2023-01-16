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В рамках Недели Памяти жертв Холокоста в Удмуртии проведут выставки, спектакли и уроки памяти

13:22, 16 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В рамках Недели Памяти жертв Холокоста в Удмуртии проведут выставки, спектакли и уроки памяти
13:22, 16 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
352
0
#Удмуртия\n#память\n#история\n#холокост
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии
352
0

На сцене Дома дружбы народов постановку «Игрушки войны» сыграют ученики Воскресной еврейской школы.

Ижевск. Удмуртия. Неделю Памяти жертв Холокоста объявили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Российская акция пройдет в девятый раз с 16 по 31 января. Вся неделя приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц». Миннац Удмуртии вместе с другими ведомствами, еврейскими общественными организациями региона и научно-просветительским центром «Холокост» проведут ряд мемориальных и просветительских мероприятий. 

В понедельник, 16 января, в Доме дружбы народов пройдет открытие Недели Памяти. Все пришедшие смогут посетить выставку «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» (12+), которая будет открыта для всех желающих до 3 февраля. 

Помимо этого участникам мероприятия покажут спектакль «Игрушки войны» (6+), в котором играют ученики Воскресной еврейской школы «Халом». Постановка создана на основе дневниковых записей Анны Франк, а также письмах и воспоминаниях детей, свидетелей и участников катастрофы еврейского народа. Спектакль также покажут в Доме дружбы народов 25, 26 и 27 января.

В рамках тематической недели, с 16 января по 3 февраля, в образовательных организациях Удмуртии для учащихся проведут уроки памяти жертв Холокоста. 

С 24 по 31 января в Национальной библиотеке Удмуртии будет работать выставка книг «Трагедия Холокоста: помнить живым» (12+). 

13:22, 16 января, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
352
0
#Удмуртия\n#память\n#история\n#холокост