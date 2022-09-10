Строительство объекта по утилизации нефтяных отходов под Воткинском остановлено

Воткинск. Удмуртия. Организация площадки под утилизацию отходов нефтедобычи под Воткинском остановлена. Об этом заявило Минприроды Удмуртии на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» в ответ на запрос пользователей.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что на бывших землях сельхозназначения на стыке границ Воткинска и Воткинского района, неподалеку от местного водохранилища строится площадка для захоронения нефтяных отходов. На площадке был вырыт котлован, застеленный полиэтиленовой пленкой.

Против строительства объекта под утилизацию веществ 3 класса опасности выступили местные жители. Последовала реакция и от местных властей, и от Минприроды республики.

«Прокуратура внесла протест, постановление органов местного самоуправления об изменении разрешенного вида разрешенного использования данного земельного участка отменено. Работы на участке остановлены», — говорится в комментарии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Пдробности истории читайте в материале «Сусанина».